Galatasaray'a müjde! Alex Telles transferinde anlaşma tamam!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'le ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Portekizli sol bekin transferi için görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

18 Ocak 2019, Cuma 14:10 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a müjde! Alex Telles transferinde anlaşma tamam!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Porto'nun yıldız ismi Alex Telles hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. 

Goal.com'un edindiği bilgilere göre Atletico Madrid yöneticileri, 26 yaşındaki Portekizli sol bekin menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Atletico'nun yapılan görüşmeler sonucunda Telles ile prensip anlaşmasına vardığı ve transferin önündeki tek engelin Porto'nun oyuncuyu bırakmak istememesi olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte mali olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Portekiz ekibinin serbest kalma bedeli 40 milyon euro olan oyuncuyu satmaya razı olabileceği aktarıldı.

Galatasaray, Telles'i 2016 yazında 6,5 milyon euro karşılığında Porto'ya gönderirken satış sözleşmesine koydurduğu madde gereği oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'una sahip olacak.

Telles'in 40 milyon euro'ya Atletico'ya gitmesi hâlinde Cim Bom'un kasasına 3 milyon 350 bin euro girecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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