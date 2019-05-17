Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray Marşı’nın Alya tarafından seslerindirilen akustik versiyonun futbolcular ve teknik kadro tarafından beğenildiği, telefonlara melodi olarak yüklendiği belirlendi.

Sivas’ta kupa töreninde çalınan ve oyuncular tarafından çok sevilen yeni versiyonun birçok kez dinlendiği belirtildi. Teknik Direktör Fatih Terim de, Akhisar zaferiyle gelen kupa şampiyonluğu sonrası, “Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray diye yola çıktık kupayı aldık” ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı yetkililer konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede, “Bu noktada işaret fişeğini hocamız attı. Yeni düzenleme ile daha farklı bir hale geldi” dediler. Böylece Fatih Terim kritik bir dönemdeki çıkışıyla hem camiaya ve taraftara moral verdi hem de futbolcularını da havaya sokabilecek bir marşın yeniden düzenlenmesini sağladı.

Sarı-kırmızılıların Başakşehir ile oynayacağı şampiyonluk maçında da yine stat hoparlöründen defalarca çalınacağı bildirildi.

(Milliyet)