Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yle yollarını ayırarak yerine başka bir santrfor almak Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'ydı. 26 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında peş peşe yapılan açıklamalara bir yenisini de Genk'in genel menajeri Eric Gerits ekledi.

Belçika'da haftalık olarak yayım yapan De Zondag gazetesine konuşan Gerits, "Eğer Samatta, gitmek ister ve fiyatını da bulursa ona engel olmak istemeyiz. Bu, futbolun doğasında olan bir durum." ifadelerini kullandı. Geride kalan sezonda 51 maçta 32 kez fileleri havalandıran Samata, bu gollerin ikisini de Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler