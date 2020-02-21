Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. Taraftarlar Lemina'nın bonservisinin alınması için yönetime baskı uygulamaya başladı.

16 MİLYON EURO İMKANSIZ

Galatasaray, Lemina'yı bonservisiyle kadrosuna katmak isterse İngiliz ekibi Southampton'a 16 milyon euro ödemek zorunda. Fakat Sarı Kırmızılıların FFP kıskancı bu parayı ödemesi mümkün değil.

LEMINA'YA BÜTÇE...

Sezon sonunda Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırarak transfere bütçe ayıracak olan Galatasaray, Lemina'nın satın alma opsiyonunu 8 milyon euroya düşürmek için Southampton ile görüşmelere başladı.

SOUTHAMPTON SICAK BAKMADI

Southampton, Galatasaray'ın 8 milyon euro önerisine sıcak bakmadı ama kapıları kapatmadı. Yaz transfer döneminde iki takımın anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.

LEMINA GALATASARAY'DA MUTLU

Galatasaray'ın transferdeki en büyük avantajı Mario Lemina'nın Sarı Kırmızılılarda mutlu olması ve takımda kalmak istemesi.

LEMINA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Lemina geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu konuya ilişkin, "Southampton ile olan kontratımın bitmesine iki yıl var. Şu an için Galatasaray'da iyi durumdayım. Umarım sezon sonunda kulübün hedeflerini gerçekleştirebiliriz. Bundan sonrasını ise göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

MÜTHİŞ PERFORMANS

Mario Lemina bu sezon sık sakatlanmasına rağmen forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Lemina, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti. (Skorer)