Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi!

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

04 Mart 2020, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi!

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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