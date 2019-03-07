Galatasaray'a Marcao sürprizi! Avrupa devi istiyor

İspanyol devi Atletico Madrid'in Godin’i satması durumunda yerine Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu alacağı iddia edildi.

07 Mart 2019, Perşembe 08:25
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Galatasaray'a Marcao sürprizi! Avrupa devi istiyor

Devre arasında 4 milyon Euro karşılığında Chaves'ten Galatasaray'a transfer olan Marcao kısa sürede dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Atletico Madrid, Sambacı ile ilgileniyor. 

SIMEONE YAKIN TAKİPTE

Atletico'nun sezon sonunda Diego Godin'i satması durumunda Marcao'yu transfer edebileceğini yazdı. Teknik direktör Diego Simeone'nin genç yıldızın maçlarını sürekli takip ettiği ve olumlu rapor verdiği de ifade edildi. Galatasaray yönetimi de çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Marcao'nun satışını gündemine alacak.

Kaynak: Takvim

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