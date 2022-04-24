Galatasaray'a, Marcao şoku: Hem sakatlandı hem de cezalı duruma düştü!
Altay-Galatasaray mücadelesinin 53. dakikasında Marcao koşu sırasında kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı futbolcu yerini Alpaslan Öztürk'e bırakırken, sahaya en yakın bölümden çıkmayınca hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Maç öncesinde sınırda yer alan 25 yaşındaki futbolcu, cezalı duruma düştüğü için Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig 'in 34. haftasında Galatasaray , Altay deplasmanına konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle 1-0 öne geçerken, 53'te Marcao'yu kaybetti. Altay kalecisi Lis'in uzun topunda Poko ile koşuya başlayan Brezilyalı futbolcu, topun kalecisi Muslera'da kalması sonrasında kendisini yere bıraktı.
Adalesinden sorun yaşayan başarılı stoper oyuna devam edemedi. Alpaslan Öztürk'le değişen Marcao hakemin uyarısına rağmen saha dışına sahaya en yakın bölümden çıkmayarak, orta alandan kenara geldi. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan da Marcao'yu sarı kartla cezalandırdı.
Altay karşılaşması öncesi sarı kart sınırında bulunan 25 yaşındaki futbolcu gördüğü kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.