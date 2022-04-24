Süper Lig 'in 34. haftasında Galatasaray , Altay deplasmanına konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle 1-0 öne geçerken, 53'te Marcao'yu kaybetti. Altay kalecisi Lis'in uzun topunda Poko ile koşuya başlayan Brezilyalı futbolcu, topun kalecisi Muslera'da kalması sonrasında kendisini yere bıraktı.

Adalesinden sorun yaşayan başarılı stoper oyuna devam edemedi. Alpaslan Öztürk'le değişen Marcao hakemin uyarısına rağmen saha dışına sahaya en yakın bölümden çıkmayarak, orta alandan kenara geldi. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan da Marcao'yu sarı kartla cezalandırdı.

Altay karşılaşması öncesi sarı kart sınırında bulunan 25 yaşındaki futbolcu gördüğü kartla birlikte gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.







