Ve Aslan, Malatya’da... Sarı-Kırmızılı ekip, dün sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanla, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İdman sonrası THY’nin özel uçuşuyla Malatya’ya geçen kafileyi, burada kalabalık bir grup taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Futbolcular ve teknik heyet, sevgi gösterisine aynı şekilde karşılık vererek bol bol imza dağıtıp ve fotoğraf çektirdiler. Sarı- Kırmızılılar daha sonra otele geçerek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.