Galatasaray'a Maicon piyangosu

Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini almak için harekete geçti. Brezilyalı stoper için Aslan'a 15 milyon Riyal yani yaklaşık 3.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

22 Haziran 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a Maicon piyangosu

Suudi Arabistan'dan flaş iddia... Al-Sharq Al-Awsat'ın haberine göre Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini almak için harekete geçti. Haberde Sarı-Lacivertli yönetimin, Brezilyalı stoper için Aslan'a 15 milyon Riyal yani yaklaşık 3.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncunun da Arabistan'daki hayatına alıştığı ve orada kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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