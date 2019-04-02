Galatasaray'a Luyindama şoku! Fenerbahçe derbisinde yok
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mücadelenin 71. dakikasında Luyindama rakibine yaptığı sert hareket sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından direk kırmızı kart gördü. Bu kartla Luyindama Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor’u konuk etti.
Mücadelenin 71. dakikasında Luyindama, Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'ye yaptığı sert hareket sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınGalatasaray-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Luyindama, ligde hafta sonundaki Malatyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecekti.
Luyindama, 1 maç bile ceza alsa Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.