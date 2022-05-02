Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve devre arasında 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Al Taawoun takımına kiralanan Christian Luyindama, Suudi Arabistan ekibinde gösterdiği performansla göze girmeyi başardı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımında istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyen Luyindama'nın gösterdiği performansın Suudi kulübü tarafından beğenildiği ve Al Taawoun'un sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öne sürüldü.

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un aracılığıyla Al Taawoun takımına kiralanan Luyindama'nın satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli girmiş olacak.

Böylelikle Cimbom yeni sezon planlamasında yer almayan Kongolu stoperin hem 1.2 milyon Euro'luk maaşından kurtulacak hem de 3 milyon Euro'luk bir bonservis geliri sağlanacak.

Galatasaray taraftarının da bir türlü gözüne girmeyi başaramayan ve özellikle savunmada yaptığı kritik hatalarla tepki çeken Luyindama, 2019 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeli ile Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilmişti.

2019 yılında Kongo Milli Takımı'na yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası istenilen düzeye bir türlü gelemeyen Luyindama'nın Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Christian Luyindama yeni kulübü Al Taawoun ile Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde ise 8 maçta forma giydi. Takımda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. (Takvim)