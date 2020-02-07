Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina için Lazio devreye girdi.

Sezon başında İngiliz kulübü Southampton’dan 1 milyon euro’ya kiralanan Mario Lemina için İtalyan devi Lazio’nun devreye girdiği öğrenildi.

Birçok kez Beşiktaş’ın gündemine gelmesine rağmen Abdullah Avcı’nın tercihini Elneny’den yana kullanması sonrası Galatasaray’la anlaşmaya varan Lemina’nın Lazio’nun radarında olduğu belirtilirken Sportif Direktör Iglı Tare’nin Sergey Milinkovic Savic’i 100 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planladığı ve ardından Mario Lemina’yı kadrosuna katmayı düşündüğü kaydedildi.

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maça çıkıp 1 gol atan Gabonlu orta sahanın son haftalardaki performansı bir hayli dikkat çekerken 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan ’16 milyon euro’luk opsiyonun’ yönetimi kara kara düşündürdüğü bildirildi.

Daha önce Serie A’da Juventus forması giyen Lemina’nın Galatasaray’da kalmak istediği anlaşılırken Lazio’nun Southampton’la şimdiden görüşmelere başladığı belirtildi.

Mario Lemina daha önce Lorient, Marsilya, Juventus ve Southampton'da top koşturmuştu.

Kaynak: Star