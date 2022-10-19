Transfer döneminin yıldız takımı haline gelen sarı kırmızılıların Muslera'nın yerine düşündüğü isimden kötü haber geldi.

Süper Lig 'de son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray , 17 puanda kaldı. Yaz transfer döneminin en iyi takımlarından biri olan Cimbom, yeni oyuncularından istediği verimi alamadı. Ligde çıktığı 9 maçta yalnızca 10 gol kaydedebilen sarı kırmızılılar, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.





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YILDIZLAR BOŞ DÖNDÜ

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla donatan Galatasaray , birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Üçüncü bölgeye birçok ismi transfer eden Sarı-Kırmızılılar, henüz istenen verimi alamadı. Mertens, 11 maçta 640 dakika sahada kalırken, henüz skora katkı yapamadı. Belçikalı yıldız, takımını organize eden bir role bürünürken, elinden geleni yaptı. Öte yandan takıma adapte olan ve hazır hale gelen Juan Mata da 2 maçta 119 dakika sahada kaldı. Öte yandan Mauro Icardi de dün ilk kez ilk 11’de sahada yer aldı. Fakat yıldız forvet, fizik eksikliği ile dikkat çekti. İcardi, Kayserispor mücadelesinde ön bölgede topla buluşma konusunda da bir hayli güçlük çekti.

ESKİ GOLCÜLER ARANIYOR

Sezon başında kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Sarı-Kırmızılı ekip, eski forvetlerini mumla arar oldu. Yüksek maliyetlerle transfer edilen Haris Seferovic, Dries Mertens ve Mauro Icardi, geride kalan haftalarda ne gol ne de tek bir asist üretebildi. Buna karşın, yaz döneminde elden çıkarılan Aslan'ın eski golcüleri, takımlarına her hafta katkı vermeye devam ediyor. Bonservisine 13 milyon Euro ödenmesine karşın, bedavaya elden çıkarılan Mbaye Diagne, şu ana kadar Karagümrük formasıyla 9 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik performansıyla takımını ayakta tuttu.

MUSLERA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYORDU KÖTÜ HABER GELDİ

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 11 yıldır kaleyi devralmış durumda. 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi devam eden tecrübeli file bekçisi, performansından ödün vermiyor. Bu sezon takımıyla berabere 9 maça çıkan Uruguaylı kaleci 4 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.









BARCELONA YENİ SÖZLEŞME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Barcelona, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki İspanyol kalecisi Inaki Pena'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yazılan habere göre; Barcelona, kulüpte şu anda Marc-Andre ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olarak konumlandırılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Inaki Pena'yı takımda tutmak için şimdiden görüşmelere başladı.

Haberde, Barcelona altyapısından yetişen Pena için kulübün 3 veya 4 yıllık bir sözleşme teklif edileceği belirtilirken, Galatasaray'ın da içinde bulunduğu bazı kulüplerin Pena'nın durumunu takip etmesi sebebiyle sözleşme görüşmelerine erkenden başlandığı ifade edildi.

XAVI ŞANS VERECEK

İspanyol ekibinin büyük beklentiler içinde olduğu Pena'nın, kulübe yakın çevrelerce 'Barcelona'nın gelecek kalecisi' olarak görüldüğü belirtildi. Ayrıca teknik direktör Xavi Hernandez'in de bu sezon İspanya Kupası mücadelelerinde Pena'ya şans vermeyi planladığı yazıldı.

Kariyerinde Barcelona A takımı ile herhangi bir resmi maça çıkamayan Pena, geçtiğimiz sezon kiralandığı Galatasaray'da 8 maçta forma giymişti. (Sabah)







