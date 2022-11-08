Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Galatasaray sahasında TFF 3.Lig ekibi Ofspor'u konuk ediyor. 3.Lig'de ateş hattında yer alan Karadeniz ekibi, Nef Stadyumu'nda 18. dakikada Miraç Türkyılmaz'ın attığı şık golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor temsilcisi, İstanbul'da Sarı-Kırmızılı taraftarlar önünde karşılaşmayı önde götürürken, 26. dakikada Mathias Ross şanssız bir sakatlık yaşadı.





Topu savunmadan uzaklaştırmak isterken Danimarkalı oyuncu, Ofspor'da hücum press yapan Vedat Erçin'le çarpıştı. Ayağına darbe alan 21 yaşındaki stoper acılar içinde yerde kaldı. Genç oyuncu oyuna devam edemedi, yürüyerek direkt soyunma odasına gitti.

Aslan'da Ross'un yerine bir diğer genç isim Emin Bayram oyuna dahil oldu.