Dünya Kupası arasının ardından çalışmalarına başlayan Galatasaray 'da antrenmanların temposu yavaş yavaş artmaya başladı. Milli araya lider Fenerbahçe 'nin iki puan gerisinde giren Sarı-Kırmızılılar dönüşte zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.





Tedavilerine devam edildi

Bu doğrultuda idmanlar tam gaz devam ederken, bugün yapılan antrenmandan Cim Bom'a kötü haber geldi. Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Milot Rashica ve yine Medipol Başakşehir maçında sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

İkili mücadelede yerde kaldı

Sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncusundan yoksun çalışan Aslan bugünkü idmanda bir yıldızını daha kaybetti! Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı'ndan davet bekleyen ancak adını aday kadroda görmeyen Sergio Oliveira hayal kırıklığı ve iznin ardından Galatasaray'la idmanlara başlamıştı. Tecrübeli oyuncunun bugünkü idmanda ikili mücadele sırasında ayağı burkuldu ve yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı.

MR'ı çekilecek

Başarılı oyuncunun son durumu pazartesi günü çekilecek MR'ın ardından belli olacak.