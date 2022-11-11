Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u Seferovic ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmıştı. Bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5. tur kura çekimi gerçekleşti. Yapılan kura çekiminde sarı kırmızılı takım Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Karşılaşma 20-21-22 Aralık 2022 tarihlerinden birinde NEF Stadı'nda oynanacak.

Bu eşleşmelerin sonrasında Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk, eşleşme hakkında açıklamalarda bulunurken, sarı kırmızılı takımın genç futbolcusu Mathias Ross ile ilgili de kötü haberi verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında NEF Stadı'nda oynanan Ofspor maçına ilk 11'de başlayan Danimarkalı futbolcu maçın 27. dakikasında sakatlanmıştı. Genç futbolcu 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bırakmıştı.





EŞLEŞME YORUMU

Eşleşme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Metin Öztürk, "Tüm rakiplerle oynayacağız. Hepsi kıymetli. Türkiye Kupası'nın bizim için 2 avantajı var. Farklı liglerdeki rakiplerle bir araya gelip kaynaşıyoruz. Aslında bu futbolun güzelliğini mücadele tarafında sevgi ortamının sağlanmasını getiriyor. Bir sürü sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Bundan önceki yıllarda da oldu. Onun için biz Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MATHIAS ROSS 2 AY YOK"

Daha sonra Mathias Ross'un son durumu hakkında bilgi veren sarı kırmızılı takımın yöneticisi şu ifadeleri kullandı:

Hep aynı şeyi söylüyoruz. Aman sakatlık olmasın. Kastamonu maçını sakatlık olmadan atlattık ama maalesef Ofspor maçında Mathias Ross sakatlandı ve 2 ay yok. Sadece takımın mücadele gücünden çok sporcu sağlığı bizim için önemli. O yüzden buradan kendisine çok geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu turda hiçbir takımda sakatlık olmaz.

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KUPA DEĞERLENDİRMESİ

Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili değerlendirmelerini sürdüren Öztürk "Ziraat Türkiye Kupası'nın bir diğer önemli tarafı da Galatasaray gibi kadro zenginliği olan takımlar, bir sürü futbolcusunu maalesef Süper Lig 'de oynatamıyor. Bunun için de bizim için bir şans oluyor. Okan hocamız her futbolcusunu görüyor, futbolcu zinde kalıyor. İnşallah tüm takımlar için sakatlık olmadan keyifli bir tur geçer" dedi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI SÖZLERİ

Başakşehir maçı ile ilgili ise Metin Öztürk, "Zor maç. Başakşehir'in ne kadar kuvvetli bir rakip olduğunu görüyoruz. Sadece Başakşehir'in değil bu sene 6-7 hatta belki 8 takım son haftalara kadar şampiyonluk yolunda gidecek. Adı üstünde süper bir Süper Lig olacak. Biz çok memnunuz. Ümit ediyorum ki top çizgiyi geçer ve kazanan biz oluruz." sözlerini sarf etti.



