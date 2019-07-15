Manchester City'den Galatasaray'a kötü haber... Fernando'yu 4.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha arayışları devam ederken en ciddi adaylardan birisi de City'den ayrılmayı planlayan Fabian Delph'di. Rodri'nin transfer edilmesiyle iyice gözden düşen ve yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmeyen 29 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Everton oldu.

Everton resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Delph ile 2022 yılına kadar sözleşme imzadıklarını duyurdu. Milli futbolcumuz Cenk Tosun ile takım arkadaşı olacak olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon City formasıyla şampiyonluk yaşarken 20 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti.

1.74 boyundaki orta saha oyuncusu, 2015 yılında Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro karşılığında Manchester ekibinin yolunu tutmuştu.

İngiliz basını, Merseyside ekibinin bu transfer için Manchester City'ye 10 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceğini yazdı.







