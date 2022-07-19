Galatasaray 'ın geçen sezon Boluspor'a kiraladığı ve Okan Buruk'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya götürdüğü Emin Bayram'dan kötü haber... 19 yaşındaki stopere sık sık şans veren ve yeni sezonda rotasyonda genç oyuncuya yer vermeyi planlayan Buruk, genç oyuncuyu Pardubice ile oynanan hazırlık maçında da 11'de sahaya sürmüştü.





Emin 4. dakikada Adam Lupac'la girdiği hava topu mücadelesinde düşerken yere ters bastı ve sağ ayak bileğinde problem oluştu. Bir süre yerde kalan başarılı savunmacı oyuna devam edemedi ve Emin Bayram'ın yerine bir diğer genç oyuncu Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

Emin'in net durumu maçtan sonra yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından belli olacak. Ancak ilk tespitlere göre genç oyuncunun bileğinin döndüğü ve çok ciddi bir sorunun olmadığı yönünde...

İşte Emin'in kare kare sakatlandığı an: