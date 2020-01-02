Süper Lig’in en yaşlı takımlarından olan ve devre arasında büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, bir süredir yaptığı açıklamalarda oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgularken, scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi.

Galatasaray’ın, İsviçre’de top koşturan Idriz Voca’yı yakın takibe aldığı öğrenildi. Luzern’de oynayan Arnavut asıllı Kosovalı oyuncunun, G.Saray futbolcu izleme ekibi tarafından raporlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin de raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Luzern’le temasa geçileceği kaydedildi. Bu sezon ligde 16, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Vedat Muriqi’nin milli takımdan arkadaşı olan Idriz’in Luzern’le 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Yenişafak