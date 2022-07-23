Galatasaray 'da yeni sezon öncesi taraftarın kombineye olan ilgisi yönetimi sevindirdi. Süper Lig 'in başlamasına az süre kala kombinelerin büyük kısmı satılırken loca ve VIP satışları ile toplam 42 bin koltuk sayısına ulaşmak hedefleniyor. İşte sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek olan rakam...

SATIŞ 24 BİNE ULAŞTI

Galatasaray’ın futbolda yeniden yapılanmaya gitmesi taraftarı da heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kombine satışları dün itibarıyla 24 bine ulaştı. Bu kombinelerden 13 bininin yenileme 11 bininin ise yeni alım olduğu belirtildi.

LOCALAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Toplam kombine sayısının ise 34 bin olduğu ve en geç önümüzdeki hafta tamamının tükenmesinin beklendiği bildirildi. Diğer VIP ve localara ilgi de yüzleri güldürdü. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’ndaki locaların tamamı rezerve edilirken, Batı VIP bölümü’nde yer kalmadığı belirtildi.

250 MİLYON LİRALIK BEKLENTİ

VIP biletlerden sadece Doğu tribününde yer bulunduğu öğrenildi. Böylece kombine, loca ve VIP satışlarında düşünülen 42 bin koltuk sayısına ulaşılırsa 250 milyon lira gelir beklendiği kaydedildi.

52 bin kapasiteli statta ancak 42 bin koltuğun satılmasına müsade edildiği belirtildi. Geri kalan biletlerin ise deplasman tribünü ve maç günü satışa çıkarılacak biletler olacağı vurgulandı. (Skorer)