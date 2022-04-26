Altay’ın genç yıldızı Kazımcan Karataş, yaz transfer döneminin şimdiden gözdesi oldu. Siyah-beyazlı ekibin alt yapısından yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu için Galatasaray 'ın ardından Lille de devreye girdi.

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Lille ekibinin scoutları, önceki akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Galatasaray maçını tribünden takip etti. Karşılaşmaya sol bek Naderi'nin yerine on birde başlayan ve 87 dakika sahada kalan Kazımcan için Lille scoutlarının olumlu bir rapor hazırladığı öğrenildi.

18 yaşındaki yıldız için Galatasaray kulübünün, yanı sıra Lille ekibinin de sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.