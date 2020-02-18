Galatasaray’a karşılama yok
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde ipler gerildi. Ali Koç, Galatasaray’ın menacerlere ödediği ücretleri TFF’ye bildirmediği yönünde çıkış yaparken, Mustafa Cengiz, TFF’nin harcama limiti konusunda Fenerbahçe’ye tolerans gösterdiğini söyledi. Bu yaşananlar sonrası Fenerbahçe cephesi, pazar günkü derbide Galatasaray Yönetimi’ne özel karşılama yapmama kararı aldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde ipler gerildi. Ali Koç, Galatasaray’ın menacerlere ödediği ücretleri TFF’ye bildirmediği yönünde çıkış yaparken, Mustafa Cengiz, TFF’nin harcama limiti konusunda Fenerbahçe’ye tolerans gösterdiğini söyledi. Bu yaşananlar sonrası Fenerbahçe cephesi, pazar günkü derbide Galatasaray Yönetimi’ne özel karşılama yapmama kararı aldı.