Hollanda Eredivisie, corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Birçok maç oynanmadan sezonun tamamlanmamış olması da kulüpleri ekonomik anlamda sıkıntılı bir sürece götürdü.

Hollanda basınından SoccerNews'e göre yaşanan süreç sonrası Ajax'ın yaz döneminde transfere yüksek paralar harcaması beklenmiyor. Sportif direktör Marc Overmars'ın alternatif çözümler üretmesi gerektiği belirtilirken bu anlamda da Ryan Babel'in ismi öne çıkıyor.

'Ucuz ve tercih edilebilir'

Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat yaşanan kriz sonrası Babel'in ucuz ve tercih edilebilir bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.

Galatasaray'ın yola devam etmeyi düşünmediği oyuncu için Overmars'ın devreye girerek transferi ucuza bitirebileceği aktarılıyor.

'Yatırım yapma şansımız yok'

Transfer döneminde yaşanacak zorluğa ilişkin Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag da, "Bu konuda birçok sıkıntı var. Son yıllarda yatırım yapabildik ama şu anda bunu yapma şansımız yok. Riske girmemeyi seçtik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın elini rahatlatabilir

Galatasaray, önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'i elinden çıkarmakta zorlanabilirdi. Oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın eli, Ajax'ın yeniden devreye girmesiyle rahatlayabilir.