Transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya İspanya dışında Yunanistan'dan da talipliler olduğu ortaya çıktı.





OLYMPIAKOS, CİMBOM'A RAKİP OLDU

Lato'ya Yunanistan'ın önde gelen takımlarından biri olan Olympiakos da kadrosuna katmak istiyor. Olympiakos Teknik Direktörü Michel Gonzalez, La Liga'dan tanıdığı futbolcunun alınması yönünde bir rapor verdi.

VALENCIA'DAN KESİN AYRILIYOR MU?

Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso'nun yaptığı ve milli stoperimiz Cenk Özkcar'ın da formasını giydiği Valencia, henüz İspanyol sol beke sözleşme uzatma konusunda resmi bir teklif yapmadı.

Teknik direktör Gattuso da oyuncu ile kontrat uzatmalarının zor olduğunu daha önce dile getirmişti.

LATO'NUN GÜNCEL DEĞERİ

Galatasaray 'a aracılar vasıtasıyla önerilen Lato'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında. Lato'ya 2018 yılında 8 milyon euro değer biçiliyordu. Futbolcu bu sezon 9 maçta 270 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Lato daha önce Osasuna ve PSV Eindhoven formaları da giydi. (Takvim)