Sevilla'yı Marcao kesmedi, şimdi hedefinde Galatasaray 'ın peşinden koştuğu Mert Müldür var. Galatasaray'ın uzun zamandır takibinde olduğu milli futbolcuya İspanyol devi de talip oldu.

MARCAO'DAN SONRA MERT MÜLDÜR'Ü DE KAPIYORLAR

Akşam'ın, Tuttumercato'dan aktardığı habere göre; Mert Müldür'e birçok takımdan transfer teklifi geliyor. Sassauolo'da forma giyen 1999 doğumlu savunma oyuncusu dinamizmi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Haberin devamında, Galatasaray'ın uzun süredir Mert Müldür'ü transfer etmek için çaba gösterdiği belirtilirken, Sevilla'nın devreye girdiği ve İtalyan ekibinin kapısını çaldığı ifade edildi.

MERT MÜLDÜR İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İtalyan ekibi, milli futbolcu için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis ile kadrosuna katan Sevilla bu rakama yaklaşırken, Galatasaray'ın teklifinde 1 yılı kiralık sonrasında da, satın alma opsiyonunun yer aldığı öne sürüldü.