Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen araya zirvenin iki puan gerisinde giren Sarı-Kırmızılılar bu süreçte tam 5 hazırlık maçı yaptı. Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3, Lazio'ya da 2-1 kaybeden Cim Bom, Adana Demir'le de 2-2 berabere kaldıktan sonra son maçında Fransız ekibi Toulouse'u 2-1 yenerek moral bulmuştu.





Kupa mesaisi başladı

Hazırlık maçları ve Antalya kampıyla yoğun bir dönem geçiren Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Dört takımlı turnuva

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.





Florya'da eski bir dost

İdmanda Cim Bom'un eski bir yıldızı da görüntülendi. 2015-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve şu anda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'de görev yapan Lukas Podolski de idmanı ziyaret etti. Sarı-Kırmızılılar bu anları 'Florya'da eski bir dost' notuyla paylaştı.

İki oyuncudan müjde...

Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavileri devam eden Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross kendileri için yapılan özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.







