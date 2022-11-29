2016/2017 sezonunun 20. haftasında Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran Galatasaray , Karabükspor'da harika bir performans sergileyen Igor Tudor'u takımın başına getirmişti.





2016/2017 sezonunda Hırvat teknik adam yönetiminde ligde 14 maça çıkan sarı - kırmızılılar sekiz galibiyet, beş mağlubiyet ve bir beraberlik almıştı.

YENİ SEZONA FIRTINA GİBİ GİRMİŞTİ

2017/2018 sezonuna Igor Tudor yönetiminde fırtına gibi giren Galatasaray ilk yedi haftada altı galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

Galatasaray, sekizinci haftada sahasında Fenerbahçe 'yi konuk etmişti. O mücadeleye sistem değiştirerek çıkan Igor Tudor, 0-0 biten mücadelenin ardından eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Sekizinci haftadan sonra performansından büyük bir düşme olan Galatasaray'da 15. haftada oynanan ve 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Yeni Malatyaspor maçının ardından Tudor'un görevine son verilmişti.





GALATASARAY'A DAVA

Teknik direktör Igor Tudor ile ekibinin 5 yıl önce G.Saray ile imzaladığı sözleşmeye aracılık ettiğini iddia eden Federico Pastorello, menajerlik ücretini alamadığı gerekçesiyle kulübe 60 bin Euro’luk (yaklaşık 1 milyon 158 bin TL) alacak davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Pastorello, G.Saray ile Tudor arasındaki sözleşmesinin imzalanması konusunda üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve 180 bin Euro ücret almaya hak kazandı.

BİLDİRİM YAPTI AMA...

Tudor ile G.Saray arasında imzalanan sözleşmenin 15 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2018’de sona ereceğinin anlatıldığı dava dilekçesinde "180 bin Euro'luk menajerlik ücretinin ilk taksiti olan 60 bin Euro’nun kendisine ödenmesi için G.Saray’a bildirmiştir.

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Ancak davalı kulüp herhangi bir ödeme yapmamıştır" denildi. (Hürriyet)