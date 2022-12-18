Galatasaray 'da aralık ayının başında antrenmanda sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle, 4-7 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.





ARJANTİN'E GİTTİ

Sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e gitmiş, ikinci bölümünün ise Türkiye'de süreceği ifade edilmişti.





İSTANBUL'A GELDİ

Cim Bom, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin dün İstanbul'a geldiğini ve bugün de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya’da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti" denildi.

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