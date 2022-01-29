Yapacağı transferlerle Süper Lig 'de yükselişe geçmek isteyen Galatasaray , orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan Josuha Guilavogui, tercihini Bordeaux'dan yana kullandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Bordeaux teknik heyetinden Admar Lopes, kulüp başkanı Gerard Lopez ve teknik direktör Vladimir Petkovic futbolcuyla bizzat görüşme gerçekleştirdiler. Galatasaray'ın da ilgisinin bulunduğu futbolcu, bunun üzerine tercihini Fransız kulüpten yana kullanarak kendisine sunulan projeyi kabul etti.

Haberde yer alan iddialara göre Fransız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Bordeaux'nun kadrosuna katılacak.

Ayrıca, Bordeaux'nun Guilavogui'ye Galatasaray'dan daha düşük bir maaş teklifi sunduğu belirtilenler arasında yer aldı.

Wolfsburg ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu bu sezon 21 maçta görev yaptı.

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