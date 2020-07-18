Galatasaray’a transferde sürpriz aday... Yeni sezonda geniş çaplı bir kadro operasyonu gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın takviye edeceği bölgelerden biri de orta saha. Seri’yi kiralık olarak tekrar takımda tutmak isteyen Galatasaray, orta saha ile hücum arasında köprü kuracak bir ismin peşindeydi. Bu doğrultuda, Milan’ın 30 yaşındaki futbolcusu Giacomo Bonaventura gündeme geldi. Menacerliğini Mino Raiola’nın yaptığı İtalyan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalya ile sıcak ilişkileri bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu transferde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında.

Orta saha kurgusu hazır

Bonaventura hamlesinin ardında yatan sebeplerden biri de istikrarı. Bu sezon 27 resmi maçta 4 gol 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, sakatlıktan dolayı sadece Ekim ayında 2 maç kaçırdı. 6 yıldır Milan forması giyen Bonaventura, çalışkanlığı, hırsı ve kolay kolay yorulmamasıyla dikkat çekiyor. Transfer gerçekleşirse, Terim’in planı Seri ve Bonaventura’yı beraber oynatıp, önlerinde 10 numara olarak Emre Akbaba’yı kullanmak.







