Süper Lig 'e veda eden Altay'da, sezon sonu itibarıyla da pek çok ayrılığın yaşanması bekleniyor. Bu anlamda takımdan gitmeyi planlayan isimlerden bir tanesi de büyük bir çıkış yakalayan Kazımcan Karataş. İzmir ekibinde, çıktığı 21 lig maçında 2 gol pası veren 19 yaşındaki sol bek, birçok Süper Lig takımının radarına girdi. Kazımcan, ortaya koyduğu futbolla 1. Lig'in yolunu tutan Siyah-Beyazlılar'da ayakta kalmayı başaran nadir isimlerden biri oldu.

Cenk Ergün devreye girecek

Fakat edinilen son bilgilere göre yıldız oyuncu için şu anda en ciddi adayın Galatasaray olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim süreci sonrasında sportif direktör olarak görev alması beklenen Cenk Ergün'ün, Kazımcan transferinde bizzat devreye gireceği öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak