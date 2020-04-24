Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Anlaşma yapıldı

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolara Al-İttihad’a sattığı Garry Rodrigues’in transfer taksitlerinin tamamını alabilmiş değil. Suudi kulübü, FIFA’lık olmamak için sarı kırmızılı ekiple anlaştı.

24 Nisan 2020, Cuma 21:10 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi! Anlaşma yapıldı

Şimdilerde kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, halen Al-İttihad oyuncusu. Ancak Suudi kulübü transfer taksitlerini ödemede büyük zorluk yaşıyor.

Son olarak 2.5 milyon dolarlık ödeme yapan Al-İttihad, kalan 500 bin doları ödeyemeyince FIFA’lık olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Suudi basınında yer alan habere göre Galatasaray’la yapılan görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Ödeme bir süreliğine ertelendi.

Son olarak Manuel da Costa ödemelerin zamanında yapılmadığını gerekçe göstererek FIFA’ya gitmiş, FIFA, Al-İttihad’ın 3 milyon euro ödemesine hükmetmişti. (Ajansspor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...