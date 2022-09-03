Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig ’in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-Kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Saha çalışmalarına başladı

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan yeni transferlerden Fredrik Midtsjö ise tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.



