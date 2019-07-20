Sarı-Kırmızılılar’ın sezon sonuna kadar kiralamaya çalıştığı Brezilyalı futbolcunun takımda kalması yönünde karar veren Norveçli teknik adam, “Fred bu takımın önemli bir parçası olacak. Bu sezon ondan faydalanmak istiyorum. Şu an transferi gündemimizde yok” diye konuştu. Galatasaray cephesi her ihtimale karşın süreci takip edecek. Eğer Manchester United cephesinin kararında bir değişiklik olursa, Fred’in tekrar gündeme gelme ihtimali bulunuyor.