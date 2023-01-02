Süper Lig'de Ankaragücü maçı sonrası 8 Ocak'ta zirve adına büyük önem taşıyan mücadelede Kadıköy'de Fenerbahçe 'nin konuğu olacak Galatasaray 'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

İzin bitti mesai başladı

Süper Lig’in 17. haftasında Çarşamba günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti.









Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın taktik ağırlıklı geçtiği bildirildi. Tecrübeli hocanın taktik idmanında zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Sol bekte forma Emre Taşdemir'in

İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yerine oyuna giren Patrick van Aanholt, Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlamıştı.









Teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü ile iç sahada oynanacak maçta ise Emre Taşdemir'e sol bekte şans vermeyi planlıyor. Buruk'un, Emre ile konuştuğu ve oyuncusuna, "Hazır ol" mesajını ilettiği belirtildi.

Aslan'da Icardi alarmı

Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin ağrıları devam ediyor. Arjantinli forvetin, 8 Ocak'ta Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de forma giymeme ihtimali bulunuyor.









Galatasaray'da idman sırasında topuk pası verirken adalesinden sakatlanan Mauro Icardi için sağlık ekibi harekete geçmiş durumda... Teknik direktör Okan Buruk, hafta içi Ankaragücü ile oynanacak mücadelede Icardi'ye süre vermek istiyor. Ancak alınan bilgiye göre Arjantinli forvetin ağrılarının devam ettiği bildirildi. Tecrübeli oyuncunun, önümüzdeki hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak dev derbiye yetişmeme ihtimalinin de bulunduğu bildirildi.









Al Nassr'a kapılar kapalı!

Icardi'nin, Ankaragücü olmasa da derbide sahada olabilmesi için büyük bir çaba sarf edildiği konuşuluyor. Bu arada Al Nassr'ın, Cristiano Ronaldo'nun yanına Icardi'yi istediği öne sürülüyordu. Sarı- Kırmızılılar'a bu konuda resmi bir teklif gelmediği ve sezon ortasında da böylesine önemli bir futbolcuyu asla bırakmayacakları öğrenildi.

Metin Karabaş