Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümde 8’e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6’ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO VE SARACCHI MÜJDESİ

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Marcelo Saracchi’nin çekilen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Sarı kırmızılı takımın futbolcusu, sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.