Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir istediği Ever Banega için Sevilla ile pazarlıklar sürüyor. Ancak İspanyol ekibi görüşmeleri ağırdan alınca, Aslan bir türlü transferi sonuçlandıramıyor. Ancak Kırmızı-Beyazlı cepheden dün iyi sayılabilecek bir haber geldi. İspanyol temsilcisi, Porto’nun orta sahası Oliver Torres’i 12 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Böylece Sevilla’daki orta saha sayısı İbrahim Amadou, Fernando, Roque Mesa, Oliver Torres, Joan Jordan, Franco Vazquez ve Ever Banega olmak üzere 7’ye çıktı.

Masaya oturacaklar

Bu bölgedeki şişkinliği azaltmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar’da, Ever Banega transferinin önü artık iyice açıldı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, önümüzdeki günlerde İspanya’ya bir çıkarma yaparak, Sevilla yetkilileri ile yeniden masaya oturmayı planlıyor. Arjantinli yıldızla büyük oranda el sıkışan Sarı-Kırmızılılar da bir an önce transferi olumlu olarak sonuçlandırmayı hedefliyor.

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