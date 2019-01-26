Transfer döneminin bitimine sadece altı gün kaldı. Son olarak Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan ve iki forvet transferi yapması beklenen Galatasaray'da sessizlik sürüyor. Bir çok oyuncu gündeme gelse de henüz forvet transferi yapılamadı.

Galatasaray'ın gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi. Meksika ekibi Tigres forması giyen 29 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia daha önce Drogba, Elmander, Rodrigues transferlerini gerçekleştiren menajer Ceylan Çalışkan tarafından Sarı-Kırmızılı takıma önerildi.

Kiralık teklif edildi

Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Ekvador'lu golcü 1.5 milyon dolar kiralama bedeli karşılığında 1.5 yıllığına kiralık olarak teklif edildi. Ayrıca oyuncu 2.5 milyon dolar yıllık ücret talep etti.

Son karar Fatih Terim'in...

Henüz forvet transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Enner Valencia için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Westham United'ın 2014 yılında 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Valencia 2017 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında Tigres'e transfer olmuştu.

Gignac ve Vargas gibi oyuncuların takımda forma şansı bulmasının ardından çok fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncu bu sezonun ilk yarısında 21 maçta 4 gol atabildi.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr