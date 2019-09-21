Galatasaray'a durmak yok!

Şampiyonlar Ligi'nde haftayı Club Brugge beraberliğiyle kapatan Galatasaray, Süper Lig’e hızlı bir dönüş yaptı. Sarı-Kırmızılı oyuncular yağışa rağmen idmanda oldukça istekliydi.

21 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Galatasaray'a durmak yok!

Şampiyonlar Ligi'nde haftayı Club Brugge beraberliğiyle kapatan Galatasaray, Süper Lig’e hızlı bir dönüş yaptı. Yeni Malatyaspor deplasmanı hazırlıklarına Belçika dönüşünde vakit kaybetmeden başlayan Cim Bom, dün sabah da yağmur altında ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Brugge mücadelesinde ilk 11’de görev alan isimler yenilenme koşusu yaparken, diğer futbolcular hedefli dar alan oyunları oynadı. Futbolcuların yoğun yağışa rağmen istekli ve disiplinli çalışması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Yağmur adam Muslera!

Galatasaray’ın dün sabahki antrenmanındaki en çarpıcı kare kuşkusuz Muslera’ya ait. Uruguaylı file bekçisi, yağmuru gülümseyerek izlerken, objektiflere işte böyle yansıdı.

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