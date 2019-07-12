Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplardan mücadele edecek olmasına rağmen sezonu 1 hafta önce açan Sarı-Kırmızılılar sıkı çalışıyor. 14 Temmuz’a kadar ara vermeden antrenmanları sürdürecek olan Galatasaray, günde çift idman yapıyor. İşin hem kondisyon hem de teknik-taktik bölümünü birlikte götüren Cim Bom’da, teknik direktör Fatih Terim oyuncularının adeta pestilini çıkartıyor.

Takımla sürekli konuşmalar yapan İmparator, bu çalışmaların önemine vurgu yapıyor. Terim, “3 kulvarda da başarı için daha çok çalışmalıyız. Bu çabaların karşılığını alacaksınız” sözleriyle öğrencilerini motive ediyor.



