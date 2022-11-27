21 Kasım'da başlayan 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Katar ev sahipliğindeki turnuva, ilk kez yaz yerine sonbahar ve kış başlangıcında oynanıyor.

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Türkiye'de ise Galatasaray kasasına Dünya Kupası sebebiyle önemli bir rakamı cebine koydu.

Ligdeki son 3 maçında Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren ve Dünya Kupası arası öncesinde büyük moral bulan Galatasaray'da futbolcular çalışmalarına başladı. Aslan, milli oyunculardan yoksun olarak İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

BURUK'UN TEK ENDİŞESİ

Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen son arada ve sonrasındaki BAY haftasında, formunu yeniden bulmakta çok zorlanmıştı.

O dönemi üst üste puan kayıplarıyla geçen Sarı Kırmızılılar, tam ligde müthiş bir çıkış yakalamışken verilen kupa arası sebebiyle ufak da olsa bir endişe taşıyor.





Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.

EN ÇOK OYUNCU GALATASARAY GÖNDERDİ

18 Aralık'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası için liglere ara verildi. Her ne kadar bu süreçte lig maçları oynanmayacak olsa da özellikle Galatasaray, Süper Lig'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak kupayı en dikkatle takip edecek takım olarak dikkat çekiyor.

NELSSON 90 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın Dünya Kupası'na gönderdiği 5 oyuncudan Seferovic ilk maçta 72. dakikada oyuna dahil oldu. Nelsson ise Danimarka'nın Fransa ile oynadığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.

Diğer futbolcular Mertens, Muslera, Torreira şimdilik süre alamadı.





ASLAN KASASINI DOLDURDU

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre FIFA, turnuva boyunca kulüplere destek olmak amacıyla 200 milyon dolardan fazla para dağıtacak.

Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödenecek.

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233 BİN DOLAR

Grup maçları sonrası oyuncu başına ödemeler devam edecek. FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

Dünya Kupası'nda bir hafta geride kalırken buna göre Galatasaray, FIFA'dan yaklaşık 233 bin doları kasasına koydu. (Skorer)





İŞTE SÜPER LİG'DEN DÜNYA KUPASI'NA GİDEN FUTBOLCULAR

GALATASARAY - 5

Lucas Torreira (Uruguay)

Victor Nelsson (Danimarka)

Haris Seferovic (İsviçre)

Dries Mertens (Belçika)

Fernando Muslera (Uruguay)

BEŞİKTAŞ - 4

Wout Weghorst (Hollanda)

Romain Saiss (Fas)

Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun)

Atiba Hutchinson (Kanada)

FENERBAHÇE - 2

Michy Batshuayi (Belçika)

Enner Valencia (Ekvador)

TRABZONSPOR - 2

Maxi Gomez (Uruguay)

Jens Stryger Larsen (Danimarka)

KAYSERİSPOR - 2

Majid Hosseini (İran)

Ali Karimi (İran)

ANTALYASPOR - 1

Haji Wright (ABD)

ALANYASPOR - 1

Famara Diedhiou (Senegal)

HATAYSPOR - 1

Sam Adekugbe (Kanada)

KONYASPOR - 1

Francisco Calvo (Kosta Rika)