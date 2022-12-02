Dünya Kupası arasında son olarak Başakşehir'e konuk olan Okan Buruk'un öğrencileri, sahadan 7-0 galip ayrıldı. Bu skorla beraber puanını 27'ye yükselten Cimbom, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Galatasaray 'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı kırmızılı ekip, takımdan ayrılması planlanan Van Aanholt'un yerine geçecek yıldız ismi buldu. İşte detaylar...

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. İdman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma çalışması ile devam etti. Basına açık olan son bölümde ise iki yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Sergio Oliveira ile Mauro Icardi yer almadı.

LYON'DAN BOEY'E TEKLİF

Lyon, Gusto'nun Juventus'a transfer olması halinde bu bölgeye Galatasaraylı yıldız ismi transfer etmeyi düşünüyor. Sezon başında kadroda düşünülmeyen, ancak daha sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri olan başarılı oyuncu Sacha Boey gösterdiği performansla dikkatleri topladı. Lyon, sağ bek için olası Gusto transferine karşılık bu bölgeye Sacha Boey ile doldurmayı planlıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon'da şef scout olarak görev yapan Bruno Cheyrou, Teknik Direktör Laurent Blancı'n isteği üzerine sarı - kırmızılı kulüple transfer görüşmelerine başladı. Haberde yer alan iddialara göre, Cheyrou, Lyon'un 8 milyon Euro'luk teklifini Galatasaray 'a iletti, ancak sarı - kırmızılı kulüp bu teklifi reddetti.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer hakkında konuşan deneyimli hoca, "Transfer için çalışmalar yapılıyor. İlk transferimizin kendi içimizden olmasını bekliyorum. Kendini net olarak gösterememiş oyuncularımız var. İlk düşüncemiz transfer değil. Benim ilk düşüncem elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek. Kadro genişliğinden dolayı çok fazla transfer düşünmüyoruz" dedi.









Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün hakkında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Kerem'in ve Yunus'un sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmeler devam ediyor. Türk oyuncuların da bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onlar da Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular. Kerem ve Yunus, Abdülkerim'le birlikte en çok süre alan oyuncularımız. Yunus son dönemde az süre alsa da ondan beklentimiz oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVİNDEN GELİYOR!

Sarı- kırmızılı kulübün son olarak La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Marcos Alonso'yu gündemine aldığı öğrenildi. İspanyol takımıyla kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol beki için Barcelona'yla masaya oturacak olan Aslan, devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.









VAN AANHOLT'A VEDA

Galatasaray yönetimi, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'la ara transferde yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu, formasını Emre Taşdemir'e kaptırmıştı. Sarı-kırmızılılar, van Aanholt'nu yerini Marcos Alonso ile doldurmayı planlıyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alonso birçok bölgede forma giyebilmesiyle tanınıyor.

ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU

Ana mevkisi sol bek olan tecrübeli oyuncu, stoper ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor. 1.89 boyundaki İspanyol, bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta stoper, 4 maçta ise sol bek olarak forma giydi. 12 maçta 853 dakika süre alan İspanyol oyuncu, 1 gollük de katkı verdi. Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Alonso'nun Galatasaray'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor.

Bu sezon başında bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan Alonso, La Liga'da sadece 7 maçta şans buldu ve devre arasında ayrılmayı planlıyor. Real Madrid altyapısından yetişen Marcos Alonso, 2010 yılında 2.4 milyon euro'ya Bolton'a transfer oldu. İngiliz ekibinden, Fiorentina'ya giden futbolcu, Sunderland'da kiralık olarak forma giydikten sonra Chelsea'ye tam 23 milyon euro'ya gitti. (Sabah)





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