Galatasaray 'da Fatih Terim'den boşalan koltuğa, İspanyol teknik adam Domenec Torrent oturmaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılı yönetim, geçtiğimiz haftaya kadar 59 yaşındaki çalıştırıcıyı, Terim'e yardımcı antrenör olarak önermiş, ancak olumsuz yanıt almıştı. Terim'in ekibinde istemediği Torrent, şimdi tek sorumlu olarak Galatasaray'ın başına geçecek. Tecrübeli hocanın en çarpıcı özelliği ise uzun yıllar Pep Guardiola ile birlikte görev yapması.

10 yıl beraber çalıştılar

Guardiola, 2008 yılının yaz döneminde Barcelona'nın teknik patronu olurken, ekibine dahil ettiği ilk isimlerden biri Torrent'ti. Domenec Torrent, Guardiola ile Barcelona'dan sonra Bayern Münih ve Manchester City'de de çalıştı. Pep'in taktisyen yardımcısı olarak görev yapan ve yeni oyun düzenine büyük katkısı olan Torrent, artık tek başına sorumluluk almak istediğini söyleyince 2018 yılında City'den ayrıldı ve New York City'nin başına geçti.





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İki işte de başarısızdı

Yeni takımında 60 maçta 1.68'lik puan ortalaması tutturan Torrent, 1.5 yıl sonra New York'a veda etmek zorunda kaldı. Ardından şansını Brezilya'da deneyen İspanyol çalıştırıcı, Flamengo ile anlaştı. Ancak bu birliktelik sadece 2.5 ay kadar sürdü. Flamengo ile 26 maçta 1.92'lik puan ortalaması yakalayan Torrent'in görevine, tıpkı New York City'de olduğu gibi yine bir Kasım ayında son verildi.

1.5 yıldır boşta!

59 yaşındaki Domenec Torrent, ABD'deki New York City ve Brezilya'daki Flamengo denemelerinde aradığını bulamadı. 1.5 yıldır boşta olan İspanyol hoca, bu kez şansını Türkiye'de deneyecek. Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi ise 4-2-3-1.