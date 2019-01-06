Liverpool'da forma giyen 23 yaşındaki Belçikalı golcü Divock Origi'nin adı, golcü arayışında olan Galatasaray'la birlikte anılıyordu.

Sarı Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde kadrosuna katabileceği konuşulan genç golcüyle ilgili bugün Ada basınından bomba bir iddia geldi.

The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre bu sezon A takımla yalnızca 3 maça çıkabilen Origi için bir başka Premier Lig takımı Fulham da devreye girdi.

Haberde menajer Claudio Ranieri'nin kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncu için Fulham'ın tam 15 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Kulübüyle 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı santrforun güncel piyasa değeri ise 10 milyon eruo olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler