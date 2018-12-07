Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında yarın kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçında tam süre alan futbolcular, günü salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başladı. Ardından pas çalışması ve dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Bugün kampa giriyorlar

Sarı-Kırmızılı ekip, Rize maçının hazırlıklarını bu akşamki antrenmanla tamamlayıp Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.