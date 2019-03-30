Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kendisi için özel bir bandaj hazırlanan Mbaye Diagne, tedavisinin ardından düz koşulara başladı.

Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından düz koşulara başladı. Yuto Nagatomo, günü sahada koşu çalışmasıyla tamamladı.

Milli takım kampından dönen Christian Luyindama, adaptasyon çalışması yaptı.

Antrenman öncesi, Ryan Donk’un doğum günü kutlandı.

Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.