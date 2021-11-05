Galatasaray ocak ayında orta sahaya takviye yapacak. Sezon başında geleceğe yatırım transferleri yapan Galatasaray'ın bu doğrultuda çalışmalarını devam ettirdiği ve devre arasında CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol için girişimde bulunacağı iddia ediliyor. 1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero ve 10 numara mevkisinde forma giyebiliyor.

Scout ekibinin takibinde

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 13 maçta forma giyen Sloven oyuncunun bir süredir Galatasaray scout ekipleri tarafından takip edildiği ve Fatih Terim'e olumlu rapor verildiği belirtiliyor.

Morita da gündemde!

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündemde Japon futbolcu Hidemasa Morita'nın da olduğu öğrenildi. Sezon başında Morita'yı Fenerbahçe istemiş ancak kadrosuna katamamıştı. Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulübünün satmaya niyetli olduğu ifade ediliyor.

Portekiz'in Santa Clara takımının yatırımcıları arasında yer alan İsmail Uzun'la iletişime geçmeye hazırlandığı ve bu transferi ocak ayında bitirmek istediği gelen haberler arasında.

Yakup Çınar