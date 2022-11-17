Galatasaray 'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt, geçen sezon hem Fatih Terim hem de Domenec Torrent tarafından vazgeçilmez isimler arasında yer almıştı.

EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği performansla göz dolduran van Aanholt, Galatasaray'daki döneminde milli takım daveti alamadı. Hollandalı futbolcu 2021-2022 sezonunda toplamda 48 maçta 3.815 dakika görev almış, bu karşılaşmalarda 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.









İKİNCİ DÖNEMDE SORUN YAŞADI

Galatasaray'daki ikinci dönemine fırtına gibi başlayan 32 yaşındaki futbolcu, ilk 7 haftada her maça 11'de başlamış 2 de asist yapmıştı.

Daha sonra Okan Buruk tarafından kesilen tecrübeli futbolcu alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Bu olay sonrasında artık kulüpte forma bulamayacağı ve devre arasında teklif gelmesi durumunda gönderilmesi planlandı.

BÜYÜK ZARAR!

Eğer ki devre arasında Van Aanholt'a teklif gelmezse, sarı kırmızılı takım oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi planlıyor. Böyle bir durumda da Hollandalı futbolcunun 1,5 sezonluk alacağının ödenmesi gerekecek.

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Eğer ücret konusunda sarı kırmızılı yöneticiler, Patrick van Aanholt ile yapacağı görüşmelerde istenilen uzlaşmayı sağlayamazsa; Cim Bom'un Hollandalı futbolcunun sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 2 milyon 850 bin euro (55 milyon TL) gibi bir rakam ödeyeceği ifade ediliyor.

PULGAR DA İHTAR GÖNDERDİ

Mali olarak sıkıntıda olan Galatasaray’da Patrick Van Aanholt’un yanında 2021-22 sezonunda forma giyen Erick Pulgar sarı-kırmızılılara alacaklarının ödenmediği için ihtar gönderdi.

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FEGHOULI VE BABEL DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Galatasaray'ın eski oyuncuları Sofiane Feghouli ve Ryan Babel de geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1.6 milyon euroyu; Babel, 1.3 milyon euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.

Onur Erdem Bayramiç / Fanatik.com.tr



