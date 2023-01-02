Sezon başında Benfica'dan kadroya dahil edilen Seferovic'in performansından hiç memnun olmayan Galatasaray , Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele'yi listesine dahil etmişti. Yıldız futbolcunun isteği Galatasaray'ı şok etti. İşte detaylar...









TORREİRA DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Serie A ekiplerinin radarında. Lazio, devre arasında Sarı-kırmızılılar’ın kapısını çalabilir. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor. Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Torreira’yı kadrosunda görmek istiyor. Ancak yönetim, Okan Buruk’un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

ASLAN AZİZ BEHİCH'İN PEŞİNDE

Yabancı sınırı nedeniyle listenin üst sırasında ismi yazan Avustrayalı futbolcunun Türk pasaportu da bulunuyor. Daha önce ülkemizde Bursaspor , Başakşehir, Kayseri ve Giresun'da forma giyen, Süper Lig'i yakından tanıyan 32 yaşındaki futbolcunun tecrübesinin de takıma şampiyonluk yolunda katkı verebileceği düşünülerek yönetim ile teknik heyet Aziz Behich ismi üzerinde durmaya başladı.









DEMBELE'DE SICAK GELİŞME

Aslan sezon sonunda da 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı.

YILLIK 6 MİLYON EURO

Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.







