Süper Lig'in ikinci yansına 6 gollü Ankaragücü galibiyeti ile başlayan Galatasaray'daki bu yükseliş birçok kişi için merak konusu oldu. Ligin ilk devresinde, son yarım saatteki fiziksel düşüşten dolayı eleştirilen, Fatih Terim'in klasiği olan, "Baskılı futbol ve rakibi kendi yarı sahasına mahkum etme" mantığının o takımda yer almaması da şaşırtıcı olarak görülüyordu.

Ancak Ankaragücü karşısında bu durum değişti ve Galatasaray, eski günlerine dönüşün müjdesini verdi. Henüz hücum hattına transfer yapılmamasına rağmen gelecek adına umut veren san-kırmızılılara ne oldu da böyle bir değişim yaşandı?

1. BARTALİ FARKI: Galatasaray'da ligin ilk yarısında takımın az koşması, üst üste yaşanan sakatlıklar büyük sorun olmuştu. Devre arasında göreve başlayan 55 yaşındaki İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin etkisi kısa sürede kendini gösterdi.

2. ARTAN BIREYSEL PERFORMANSLAR: Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı performanslar gösteren Mariano, Fernando, Feghouli ve Belhanda'nın Ankaragücü maçında çok iyi oynaması, Cim-Bom'a büyük katkı sağladı. Ancak onların bu çıkışı, yeni teklifleri de beraberinde getirecek.

3.KENETLENME: Antalya kampında üzerinde en çok durulan noktalardan biri de bu oldu. Gollerdeki sevinçler ve takım içindeki kenetlenme dikkatlerden kaçmadı.

4. ONYEKURU GERÇEK YERİNDE: Nijeryalı sol kanada geçtiğinde başka oynuyor. Ankaragücü maçında 3 gol atarken, Rodrigues'in satılmasından sonra oluşan kaygıları daha ilk maçta giderdi.

5. MARCAO FAKTÖRÜ: Brezilyalı stoper, henüz ilk maçı olmasına rağmen olumlu sinyaller verdi. Ankaragücü maçında defansif yönden zorlanmadı ama Sambacı'nın pas yüzdesi (%91.5), ikili mücadelelerdeki başarısı, agresifliği ve çabukluğu takıma katkı sağladı.

(Nevzat Dindar - Milliyet)



